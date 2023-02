Dopo la partita contro l’Udinese il centrocampista si era fermato per un problema al polpaccio, ora tenta il recupero per la Juventus

Ivan Juric aveva sorpreso un po’ tutti quando, alla viglia della partita contro la Cremonese, aveva annunciato un possibile recupero di Samuele Ricci. Solamente due settimane prima il centrocampista si era fermato a causa di un nuovo problema al polpaccio e, dopo i primi esami, si era temuto uno stop di 30-40 giorni: insomma, sembrava del tutto impossibile che il numero 28 potesse anche solo sperare in una convocazione.

Torino: Ricci lavora ancora a parte

Invece l’infortunio si è poi rivelato un po’ meno grave del previsto e il recupero sta procedendo meglio del previsto. La presenza di Ricci al derby di martedì prossima non è ancora sicura (anche ieri il centrocampista si è allenato a parte) ma al Filadelfia sta lavorando per poter esserci: non a caso, insieme a Nikola Vlasic, è l’osservato speciale di Ivan Juric e del suo staff. Il tecnico sa bene che c’è un Torino che con Ricci gioca in un certo modi e fa punti con maggiore semplicità e un Torino che senza Ricci invece è meno spettacolo e soprattuto ha une media punti inferiore. Il centrocampista era stato costretto a saltare anche la partita d’andata contro la Juventus, quella volta fu la febbre a fermarlo e per tutta la partita rimase seduto in panchina.

Zero minuti contro la Juventus

I prossimi giorni saranno decisivi per capire come sta Ricci e se potrà eventualmente giocare contro la Juventus, la voglia di tornare protagonista proprio nel derby non gli manca di certo. Anche perché da quando è arrivato al Torino non hai giocato contro la Juventus: anche nell’1-1 dello scorso anno all’Allianz Stadium il centrocampista non scese incappo m rimase tutto il tempo seduto in panchina. Quella volta però per scelta tecnica.