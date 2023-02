Ilic sarà titolare anche nel derby: Juric punta ancora sul serbo classe 2001, alla seconda da titolare in granata

Finalmente i problemi fisici sono alle spalle e Ivan Ilic, centrocampista del Torino arrivato nel mercato di gennaio dall’Hellas Verona, è pronto ad esplodere in maglia granata. Quando è arrivato è stato subito schierato in campo da subentrato contro la Fiorentina in Coppa Italia, poi però ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori contro Udinese e Milan. Contro la Cremonese è tornato titolare, giocando per 92 minuti, prima della sostituzione con il giovane Gineitis. Una partita di sostanza e soprattutto un importante rigore guadagnato per il fallo di Sernicola, poi realizzato da Sanabria. Il numero 8 ha lavorato tanto per tornare al meglio fisicamente e sarà schierato titolare contro la Juventus, nel derby di martedì 28 febbraio sera.

Senza Ricci, Juric punta su di lui

Con l’arrivo di Ilic, Lukic è partito direzione Fulham e il centrocampo, dal punto di vista del tecnico Juric si è indebolito. Queste le parole dell’allenatore: “Ilic potrà diventare più forte di Lukic, ma da questo mercato ne usciamo indeboliti”. Nemmeno la punta che aveva chiesto è arrivata e Ricci si è fatto male, per la seconda volta in stagione. Il suo recupero procede bene (non come quello di Pellegri), ma nel derby se ci sarà non sarà al top della condizione. Ecco quindi che il perno in mezzo al campo diventa Ilic, con Juric che punterà ancora una volta sul gioiello serbo. La coperta è corta lo stesso a centrocampo, ma un giocatore che ha anche fatto il Mondiale con la Serbia e soprattutto ha già dimostrato il suo valore in Serie A, sicuramente fornisce più garanzie in campo. Strappato al fotofinish al Marsiglia, il giocatore ha scelto il granata e non vede l’ora di iniziare ad avere continuità.