Lyanco vuole riprendere un posto in campo il prima possibile e finita la pausa natalizia riprende gli allenamenti fuori dal campo per tornare in forma

Lyanco adesso ha in testa un solo ed unico obiettivo: tornare al più presto in campo e rivestire la maglia del Torino. Dopo la pausa natalizia il difensore si è rimesso subito al lavoro per cercare nel più breve tempo possibile di tornare in forma e poter dunque riprendere il lavoro con il resto del gruppo. Un’assenza pesante per Walter Mazzarri quella di Lyanco che torna prepotentemente tema anche nei discorsi di calciomercato: dopo un’estate di conferme in casacca granata, Lyanco è tornato oggetto del desiderio di diversi club ma difficilmente Mazzarri se ne priverà.

Lyanco, su Instagram il lavoro personalizzato del difensore

Ai tempi dei social nulla rimane segreto o nascosto, e anche gli allenamenti personalizzati che in questi giorni post natalizi Lyanco sta svolgendo sono stati pubblicati sul profilo Instagram del giocatore e dove si può vedere come il granata stia riprendendo confidenza anche con il pallone. Pubblichiamo qui uno dei video dell’allenamento di Lyanco.