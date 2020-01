Petrachi: “A Torino nove anni bellissimi. Ho dato tanto per quei colori”

Gianluca Petrachi, ex ds del Torino ed attualmente alla Roma, ha parlato in vista della sfida tra i giallorossi ed i granata

Le strade del Torino e quella di Gianluca Petrachi, ex ds granata attualmente alla Roma, tornano ad incrociarsi. Il dirigente, sulle pagine del sito ufficiale della società giallorossa, ha parlato del club in cui ha trascorso nove anni, lasciato poi in estate per approdare nella Capitale. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho vissuto nove anni bellissimi. Ho dato tanto per il Toro, sono invecchiato anche fisicamente lì perché tenevo tantissimo a quei colori. Ed è stata una grande scuola. Aver vissuto quelle difficoltà aiuta a fare bene in una piazza come Roma, perché se non hai vissuto certe situazioni qui rischi di essere sbriciolato. Lì ho lasciato tanti giocatori e sarà emozionante rivederli. Forse mi emozionerò di più al ritorno, perché sarà come tornare nella mia vecchia casa. Dopodomani, però, subentrerà la professionalità. Non amo perdere, sono ambizioso. La sconfitta la vivo malissimo. Spero che domenica i nostri giocatori non sbaglino l’approccio alla partita”.

Petrachi: “Peres? Deve ritrovare quella fame che ultimamente aveva perso”

Ha poi rilasciato anche qualche dichiarazione sul ritorno di Bruno Peres, con lui già in granata, e riportato ora tra le fila giallorosse: “Se si unirà al gruppo? Ci tengo a parlare di lui. Lo conosco bene. L’ho preso io a Torino. Lui sa giocare a calcio. Deve ritrovare quella fame, quell’umiltà che forse ultimamente aveva perso. La mia idea condivisa con Paulo è di dargli una seconda chance, perché a tutti si concede nella vita. Deve ritrovarsi come uomo. Tutti possiamo sbagliare. Negli anni in granata si è visto il vero Bruno Peres e io ero lì, so come ha fatto a rendere. Lui ne è consapevole: gli daremo una possibilità e la prima volta che sbaglia è a casa.”.