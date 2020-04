Torino, il retroscena: persa la causa per Maksimovic, dovrà pagare 1,4 milioni

Dal bilancio 2019 emerge l’esito della causa al TAS per Nikola Maksimovic: il Torino dovrà pagare 1,4 milioni all’Apollon Limassol

Il 15 aprile 2019, con la pronuncia del TAS di Losanna, è arrivata la parola fine alla vicenda che metteva di fronte il Torino e l’Apollon Limassol, club dal quale i granata avevano prelevato nel luglio 2013 Nikola Maksimovic. Il centrale era stato poi rivenduto dai granata al Napoli nel 2016 per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, tra prestito e riscatto. E l’Apollon, rivendicando un accordo siglato con la società di Cairo tre anni prima, aveva richiesto alla FIFA l’accertamento del diritto a ricevere dalla controparte piemontese 8,9 milioni come percentuale pattuita per la rivendita. Il 13 giugno 2018, Nyon aveva respinto le richieste dei ciprioti che però avevano subito presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport.

Le tappe del caso Torino – Apollon Limassol

Dal bilancio al 31 dicembre 2019 del Torino emerge l’esito della sentenza: “Il TAS ha notificato alle parti le proprie decisioni condannando il Torino al pagamento della somma di Euro 1,4 milioni comprensiva di interessi (a fronte di una richiesta di controparte di Euro 8,9 milioni oltre interessi)”.

Le sentenze dell’arbitrato svizzero sono inappellabili, per questo il Toro ha già inserito la cifra stabilita nel conteggio degli oneri diversi di gestione.

Quella di Maksimovic era una querelle che si trascinava da anni. Il Torino ha sempre sostenuto di non aver pattuito con l’Apollon nessuna sell-on fee, eppure i ciprioti avevano intrapreso le vie legali sia nel 2017 – con una richiesta di 5,4 milioni respinta dalla FIFA – sia appunto tra 2018 e 2019. Trovando, in ultima stanza, un parere parzialmente favorevole al TAS. La cifra che i granata dovranno versare, ad ogni modo, è nettamente inferiore a quella pretesa.

Lo stralcio del bilancio 2019 in cui si dà conto della pronuncia del TAS sul caso Maksimovic