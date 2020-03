Malagò: “Stop al calcio? Tutti gli sport di squadra devono andare nella stessa direzione”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato a Che Tempo Che Fa attaccando le decisioni prese fino ad ora sul campionato

Non le manda a dire Giovanni Malagò, presidente del Coni, che a Che Tempo Che Fa ha attaccato le decisioni prese dino a questo momento in merito allo sport ed al coronavirus, invitando a seguire una linea comune. “Il consiglio di Lega ha preso una decisione non recependo l’invito di Spadafora, una decisione permessa dal Dpcm. Martedì o la Figc conferma la decisione della Lega assumendosi la responsabilità o deve esprimere la contrarietà commissariando di fatto la Lega di A. Io posso dargli una mano, dico solo che tutti quanti devono andare verso la stessa direzione. Non è che il calcio può avere regole diverse dagli altri sport di squadra.”, queste le parole del rpesidente del Coni, che non ammette contrarietà.

Malagò: “La Lega opera su delega della federazione”

Giovanni Malagò ha poi proseguito soffermandosi sull’eventuale stop al campionato, che avrebbe certamente delle conseguenze: “Se è giusto fermare la Serie A di calcio? Io credo che tutti gli sport di squadra, dal calcio alla pallacanestro, dalla pallavolo all’hockey e a tutti gli altri, debbano andare nella stessa direzione: domani lavorerò a questo scopo. Chiamerò i presidenti delle federazioni degli sport di squadra per questo. La Serie A è organizzata dalla Lega, ma la Lega opera su delega della federazione. Dunque…“.