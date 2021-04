Contro il Parma, Nicola dovrà rinunciare a due terzi del centrocampo titolare: Mandragora e Verdi saranno squalificati

Per effetto spillover, il Toro subirà i dolori della sconfitta contro il Napoli anche lunedì prossimo, quando al “Grande Torino” arriverà il Parma. A Davide Nicola mancheranno infatti due titolari su tre di quel centrocampo che, nella striscia di quattro risultati utili consecutivi aperta nel derby e chiusa a Bologna, ha offerto ritmo e verticalità. Simone Verdi si è fatto ammonire nel primo tempo, ad un passo dal duplice fischio: ed era diffidato. Rolando Mandragora, invece, ha preso due gialli nella ripresa: rosso e squalifica. Una doppia grana, proprio nella partita che i granata dovrebbero usare come fionda per tornare subito a fare punti, magari approfittando degli impegni difficili di Cagliari e Benevento (che giocheranno, rispettivamente, contro Napoli e Milan).

Nicola non fa drammi

Nicola, dopo lo 0-2 nel posticipo, non ha fatto drammi: “Non mi preoccupo di chi mancherà. Ho un gruppo di cui mi fido ciecamente, avremo altri giocatori con cui competere”. Eppure i due assenti sono tra i più in forma della squadra. Mandragora non ha saltato nemmeno un minuto da quando il Toro lo ha avuto a disposizione – e ha messo a referto tre gol e un assist in dodici partite -, Verdi si è ritagliato un ruolo nuovo – con discreti risultati – e nelle ultime cinque gare ha sempre giocato da titolare come mezzala.

Il Torino studierà le alternative al Filadelfia

Il tecnico avrà a disposizione una settimana piena per studiare le alternative. Che saranno, appunto, deviazioni – lui spera indolori – rispetto al percorso intrapreso da aprile in poi. Si candiderebbe in primis Baselli, che però pecca di condizione fisica. Rincon potrebbe tornare per necessità a fare il perno davanti alla difesa – nel ruolo che solo Giampaolo, Cairo e Vagnati ritenevano adatto a lui -, certamente con Lukic accanto (l’altra maglia se la gioca anche Linetty). Ma, appunto, serviranno le prove al Filadelfia per tirare fuori i rattoppi migliori. Se la sconfitta contro il Napoli non ha intaccato l’autostima faticosamente ristrutturata, come sostiene Nicola, è però vero che si porterà dietro dei danni: senza Mandragora e Verdi, il Toro avrà qualcosa in meno.