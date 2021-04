Ansaldi contro il Napoli ha trovato la presenza numero 25 in campionato, così il suo contratto è stato rinnovato in automatico

Nella partita contro il Napoli Ansaldi ha raggiunto 25 presenze in campionato, nel quale ha segnato un gol su rigore all’Inter. Mettendo piede in campo contro la squadra di Gattuso il difensore argentino ha visto rinnovarsi in automatico il suo contratto che lo lega al club granata. Infatti, una clausola era che se il numero 15 granata avesse raggiunto le 25 presenze il suo legame con il Toro si sarebbe prolungato per un’altra stagione. Il difensore argentino ha raggiunto un nuovo traguardo dopo essere stato premiato, a inizio marzo, per aver raggiunto 100 presenze in granata. Adesso il compito è quello di raccogliere punti per conquistare l’obiettivo stagionale che è il mantenimento della categoria a partire dal prossimo match contro il Parma.

Ansaldi: la prestazione contro il Napoli

Con la sconfitta 0-2 contro gli azzurri Ansaldi non ha potuto festeggiare nel migliore dei modi il raggiungimento del rinnovo automatico di contratto. Contro gli azzurri, come molti suoi altri compagni, ha disputato una partita sottotono, patendo non poco la presenza di Positano, Di Lorenzo e Osimhen nella sua zona di campo. Al 4’ minuto della ripresa dopo uno slalom si è trovato da solo davanti a Meret ma con un tiro troppo centrale ha sprecato un’occasione per il possibile 1-2. Ovviamente il difensore argentino, come tutto il Toro, vorrà rifarsi lunedì sera contro la squadra di D’Aversa.