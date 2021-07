L’ex granata Maxi Lopez, sui social, ha annunciato il ritiro: in un video ha condiviso i momenti più importanti

“Questa è stata un’esperienza di vita”: con queste parole si apre il video condiviso da Maxi Lopez su Instagram. Video in cui annuncia il proprio ritiro dal calcio. L’argentino, che nel corso della sua carriera ha indossato anche la maglia del Torino entrando sin da subito in grande sintonia con la tifoseria granata, ha scelto Notti magiche come colonna sonora, quella che ha accompagnato le immagini e fatto da sfondo alle parole di commiato pronunciate tradendo un po’ d’emozione. Lo si vede, giovanissimo, con la maglia del River Plate, con quelle di Barcellona, Torino, Udinese, con quella del Catania, la società che per prima lo ha portato in Italia.

Ecco il video: