Nell’amichevole contro l’Al Fateh e in allenamento, Juric ha provato Linetty trequartista, una posizione che il polacco ha già ricoperto in Nazionale

Sia nella terza amichevole del Toro a Bressanone contro l’Al Fateh, che negli ultimi allenamenti, Juric ha continuato con i suoi esperimenti, specie sulla trequarti, dove l’arrivo di Pjaca darà la possibilità al tecnico di provare nuove soluzioni. E a tal proposito dopo il suo arrivo, anche Linetty è diventato per il tecnico un giocatore da studiare, anche alle spalle delle punte. Linetty quella posizione a volte l’ha ricoperta con la Polonia.

Linetty ha voglia di rialzare la testa

Il centrocampista polacco dovrà darsi molto da fare se vorrà conquistare la permanenza all’ombra della Mole. Linetty è inoltre reduce da una stagione molto negativa al Toro e da un Europeo non proprio soddisfacente. Il giocatore ex Sampdoria arrivato in granata la scorsa stagione, per 7,5 milioni più bonus su richiesta di Marco Giampaolo, non è riuscito a rendere come in blucerchiato. La voglia di Linetty è quella di rifarsi. Arrivato il 15 luglio a Santa Cristina, dopo gli Europei, Linetty ha iniziato a sudare per giocarsi tutte le sue carte e stupire in positivo Juric. Sicuramente dopo essere stato provato a centrocampo dal tecnico croato, nel ruolo di trequartista è rimandato.

Juric aspetta rinforzi sulla trequarti

In questi giorni di lavoro ad alta intensità Juric ha provato diversi giocatori a sua disposizione nel ruolo di trequartista ma nessuno ha convinto appieno. I nomi di Junior Messias e Riccardo Orsolini continuano a rimanere segnati sull’agenda di Vagnati. L’arrivo di un altro trequartista per Juric è fondamentale.