Il Torino ha lasciato Santa Cristina intorno alle 14: la prossima destinazione è Rennes, dove i granata saranno impegnati in amichevole

Il ritiro del Torino a Santa Cristina Valgardena è ufficialmente finito. Dopo l’allenamento di questa mattina, intorno alle ore 14 la squadra granata ha lasciato l’Hotel Diamant ed è partita in pullman alla volta di Verona, dove è attesa da un aereo che la porterà in Francia. Domani è infatti in programma un’amichevole a Rennes (calcio d’inizio alle ore 18): sarà il primo incontro di rilievo per la squadra di Ivan Juric dopo che, a causa della positiva al Covid di un calciatore avversaria, è stata annullata l’amichevole di Bressanone contro il Bochum.