Gli spettatori negli stadi del 2019: in A prima l’Inter, undicesimo posto il Toro

Spettori negli stadi di Serie A: prima l’Inter, all’undicesimo posto il Torino con una media di più di 22 mila tifosi a partita, davanti all’Udinese

Si avvicina la fine del 2019 e del primo decennio del XXI secolo e si iniziano a stilare classifiche e statistiche sulle più disparate categorie possibili riguardanti il nostro campionato di Serie A. Una statistica interessante riguarda gli spettatori, in media, a partita, negli stadi del massimo campionato italiano nel 2019. In totale la media in generale arrivata da tutte le squadre è di 26.726 spettatori a partita, che ha visto una flessione nell’ultimo turno di campionato fino a 25.159 spettatori. Rispetto allo scorso anno sono cresciuti gli spettatori, ma sono aumentati anche rispetto al complessivo decennio; infatti per trovare una cifra superiore ai 27 mila spettatori si deve andare fino al campionato 2000/2001, quando però c’erano 18 squadre in campionato.

Torino, undicesimo posto con oltre 22 mila spettatori di media

In casa Toro la media spettatori per il 2019 è stata di 22.104 tifosi a partita che permette ai granata di raggiungere l’undicesima posizione della classifica generale – con il Grande Torino che può contenere poco più di 28 mila tifosi – davanti all’Udinese che nonostante la Dacia Arena nuova di zecca, riesce a portare allo stadio in media 21.746 tifosi.

La classifica degli spettatori della Serie A nel 2019:

63.697 Inter

53.917 Milan

39.692 Juventus

35.837 Roma

35.688 Lazio

35.069 Fiorentina

31.265 Napoli

23.956 Bologna

23.517 Lecce

22.626 Genoa

22.104 Torino

21.746 Udinese

20.068 Sampdoria

17.583 H.Verona

17.217 Atalanta

16.366 Parma

15.888 Cagliari

14.941 Brescia

12.704 SPAL

12.573 Sassuolo