Il Toro corre poco (nessuno ha fatto peggio) e tira ancora meno: i numeri dopo 17 giornate

Torino, i numeri e le statistiche delle prime diciassette giornate del campionato 2019/2020 evidenziano il calo di risultati e rendimento

Il 2019 va verso il definitivo tramonto e ci si avvia verso il secondo decennio del XXI secolo. L’anno che sta per concludersi, il Torino, lo vorrà presto dimenticare e soprattutto vorrà invertire la rotta in quello nuovo. Se nei primi mesi del 2019 il Toro aveva un’altra marcia e macinava risultati, vittorie e sapeva di squadra solida e concreta, passata l’estate e arrivato l’autunno è stato un tracollo. Questo tracollo non è solamente dato dal risultato negativo in sè o dall’aria tesa tra dirigenza e tifosi, ma come sempre sono i numeri a non mentire. Nella fine del 2019, in quasi tutte le classifiche delle statistiche a confronto con le altre squadre della Serie A, il Torino è nella parte bassa o addirittura – in pochi casi – ultima.

Torino, i numeri migliori per cross e gol di testa

Il Torino chiuderà il 2019 come di certo non avrebbe voluto, sia per quanto riguarda i risultati, sia per la classifica complessiva fino a questo momento, sia per il clima che si respira all’Olimpico Grande Torino con la contestazione dei tifosi verso allenatore, dirigenza e squadra. Di questa crisi ci sono però dei numeri che sollevano almeno un po’ il morale come ad esempio il numero dei gol fatti dal Torino di testa: sei. I granata sono al terzo posto insieme al Napoli e dietro a Cagliari e Inter prime con sette gol fatti. Non va quindi male anche il numero dei cross effettuati da cui arrivano i gol di testa: 112 utili contro gli 83 sbagliati. Uno dei punti di forza di questo Toro sono appunto le fasce da cui arrivano i cross e si sono spesso create le occasioni migliori per i gol di testa.

Torino, i numeri peggiori: gol, km percorsi e tiri effettuati

Per il Torino di Walter Mazzarri sono invece molti gli indicatori negativi e che danno seguito ai numeri della crisi di quest’ultimo periodo della formazione granata. Le statistiche peggiori riguardano il numero, basso, dei gol segnati dal Toro: 22 dopo 17 partite, undicesimo posto insieme al Lecce con una media di 1.29 gol a partita. Il Toro non sta bene nemmeno per quanto riguarda la corsa: i granata non corrono, soltanto 103.141 km percorsi in 17 giornate, ultimi in classifica. Anche per quanto riguarda il numero dei tiri effettuati dal Torino in questo fine 2019 non va bene: 145 totali di cui 79 in porta e 66 fuori per un complessivo 16° posto in classifica. Va un po’ meglio se si guarda ai corner conquistati sin qui: 93 in tutto per un’abbastanza soddisfacente ottavo posto, ma i gol da calcio da fermo hanno si qui latitato e di conseguenza anche i punti in classifica.