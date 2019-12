Ecco le mete scelte dai calciatori del Torino per le vacanze di Natale: anche Izzo, Baselli e Parigini sono a Dubai, Falque in Spagna con la famiglia

Il Natale è alle porte e con la Serie A in stand-by, i giocatori del Torino stanno cominciando a lasciare il capoluogo piemontese per recarsi nelle mete scelte. Chiudere l’anno con una sconfitta non fa mai bene e in attesa del ritorno al Fila, previsto per il prossimo 30 dicembre, i calciatori trascorreranno qualche giorno di vacanza con affetti e famiglia. Sono diverse le mete scelte dai giocatori del Torino, che hanno perlopiù optato per l’estero, variando da New York a Dubai.

Toro, Millico sceglie gli States

Tra i primi a lasciare Torino troviamo Vincenzo Millico, che ha optato per gli Stati Uniti. Il giovane attaccante del Torino è infatti volato a New York, per un Natale diverso, immerso nella suggestiva Grande Mela, tra le luci, i grattacieli ed i colori di Times Square. Ecco i primi scatti dell’ala granata a Times Square, postati sul profilo Instagram.

Parigini, Izzo, Baselli e Verdi, molti granata insieme a Dubai

Chi invece ha preferito mete più esotiche sono diversi membri della rosa granata, che hanno optato per una vacanza congiunta sulle spiagge di Dubai. Simone Verdi, ultimo acquisto del Torino, ha scelto di trascorrere le vacanze assieme a Izzo, Parigini e Baselli con rispettive consorti. Tanti gli scatti postati sui social, che ritraggono i giocatori al caldo, intenti a visitare le bellezze locali ed approfittare del clima favorevole per fare il bagno.

Ecco i giocatori in partenza da Malpensa, in uno scatto postato dalla fidanzata di Verdi.

La suggestiva Dubai rimane sempre un cult tra i giocatori, che spesso la individuano come emta per le vacanze invernali, attirati dal caldo e alle bellezze esotiche.

Ecco Parigini con la fidanzata, davanti all’acquario che si trova all’interno dell’Hotel Atlantis di Dubai.

Falque è invece in Spagna, dove era già volato qualche giorno prima del previsto per proseguire lì la riabilitazione.