Dopo due anni, contro la Sampdoria, Soualiho Meité ritrova il gol, evitando al Toro l’ennesima sconfitta in rimonta

Contro la Sampdoria è arrivato un pareggio che sicuramente non soddisfa in casa Toro. Un inizio positivo con i granata passati in vantaggio grazie a Belotti poi, ancora una volta come già accaduto contro Inter e Lazio, il Toro si fa rimontare. 1 a 2 per la Samp con goal di Candreva e Quagliarella. A salvare il Toro dal’ ennesima beffa è stato un gol di testa di Meité, che ha portato al 2 a 2 finale. Il centrocampista granata torna al gol dopo 2 anni, infatti le ultime due reti messe a segno dal francese furono nella stagione 18/19 prima contro l’Inter, dove oltre al gol sfoderò una grandissima prestazione, poi anche contro l’Udinese poche settimane dopo. Un gol pesante quello segnato ieri dal 23 granata perché, in caso di sconfitta, la panchina di Giampaolo avrebbe cominciato a traballare. Importante anche per il morale della squadra che adesso deve apprestarsi a preparare il derby.

Oltre al gol una buona prestazione, bisogna ritrovare il vero Meité

Nella partita di ieri sicuramente Meité, nei granata, è stato tra i migliori in campo, sia per il gol sia per la prestazione positiva. Il francese parte molto bene nell’avvio di gara ed è molto abile nel recupero dei palloni. Ogni tanto “stacca ancora la spina” commettendo diversi errori (qui ci sono le nostre pagelle). Poi si rende pericoloso prima con un tiro al volo su assist di Belotti, che mette in difficoltà Audero, e poi poco dopo su calcio d’angolo battuto da Verdi, con un gran colpo di testa preciso: il pallone all’incrocio è valso la rete del definitivo 2 a 2. Adesso mister Giampaolo sicuramente si aspetta che il centrocampista granata possa ritrovarsi una volta per tutte, recuperare il feeling con il gol e poter essere decisivo. Sicuramente le 10 presenze in questa stagione e i minuti contro l’Entella con addosso la fascia da capitano sono la testimonianza che l’allenatore granata ha fiducia in lui.