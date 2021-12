Contro l’Hellas Verona Milinkovic-Savic ha fatto due ottime parate sul finale ma corre un rischio contro Cancellieri

I granata, dopo essere riusciti a imporsi sull’Hellas Verona grazie a una vittoria griffata Pobega, si apprestano a chiudere il 2021 con un clima positivo. Prima della fine dell’anno però il Toro deve ancora pensare all’impegno contro l’Inter. In ogni caso i granata stanno compiendo un ottimo percorso in campionato e diversi giocatori sono cresciuti molto. Tra questi sicuramente Milikovic-Savic che, anche contro la squadra guidata da Igor Tudor, ha portato a casa una prestazione tutto sommato positiva, dando continuità ad un’ottima prima parte di stagione. Il numero 32 granata contro i gialloblù sul finale ha compiuto tre buone parate. Una su un tiro cross di Lazovic, la seconda su un tiro di Faraoni che però era finito in fuorigioco e infine, parando un tiro molto potente scagliato da Tameze da fuori area. Unica nota negativa nella prestazione del portiere serbo è il fatto di aver preso qualche rischio con un dribbling in area nel quale si è fatto contrastare da Cancellieri. Il Verona comunque non è riuscito a trovare la via del gol neanche in quell’occasione. Un altro rischio è stato il calcio d’angolo a favore del Verona nei minuti finali, dove però si è fatto trovare pronto.

Milinkovic-Savic vuole continuare a migliorare

A pochi giorni dalla fine del 2021 si può dire che Milinkovic-Savic può considerarsi una scommessa vinta dal Toro ma soprattutto dal responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati. Proprio lui a inizio stagione aveva consigliato a Ivan Juric di puntare su Milinkovic-Savic. Il portiere serbo ha ancora molto lavoro da fare per poter migliorare. Ad esempio il rischio preso contro Cancellieri non sarà più ammesso e Milinkovic-Savic lo sa benissimo. Adesso il portiere serbo contro l’Inter vorrà chiudere nel migliore dei modi il 2021, mantenendo la porta inviolata contro i neroazzurri che guidano la classifica di Serie A con 43 punti. Non sarà semplice, però il numero 32 granata ci proverà in tutti i modi. Per continuare a godersi e a far continuare ad attraversare al Toro un momento positivo per poi cercare anche di alzare l’asticella degli obiettivi.