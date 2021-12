Sondaggio / Il Toro in casa batte anche il Verona: ecco la classifica dei migliori in campo secondo i nostri lettori

La squadra di Ivan Juric tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino batte anche l’Hellas Verona, dando così continuità alla scia di risultati positivi raccolti in casa. Una prestazione non positiva come quella ottenuta contro il Bologna, dove i granata hanno dominato praticamente tutta la partita, ma comunque in grado di far ottenere i 3 punti che sono sempre la cosa più importante. Un successo ottenuto contro una squadra molto ostica che sicuramente, come accaduto dopo la vittoria contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, alza il morale del Toro in vista dell’ultima partita del 2021 contro l’Inter capolista a San Siro, la Scala del calcio. Sia i neroazzurri che i granata cercheranno di chiudere l’anno con una buona prestazione e conquistando la vittoria. Diversi granata contro il Verona hanno fatto bene, dimostrando di essere sulla strada giusta. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori chi, secondo loro, è stato il migliore in campo del Toro nella partita vinta contro la squadra guidata da Igor Tudor.

Pobega primo con il 44% dei voti

A conquistare i votanti aggiudicandosi il tanto ambito primo posto in classifica è stato Pobega con il 44% dei voti. È quindi il centrocampista ex Spezia a sedersi sul trono, dopo essere stato proprio lui a decidere il match contro il Verona. Al secondo posto con il 37% dei voti si posiziona Milinkovic-Savic che contro i veneti si è preso qualche rischio in un episodio contro Cancellieri. Il portiere comunque ha anche compiuto diverse ottime parate sul finale del match. Vojvoda raccoglie l’11% dei voti, posizionandosi terzo in classifica ovvero sul gradino più basso del podio. Dietro al nuemro 27 del Toro si posiziona Djidji con il 3% delle preferenze. Infine troviamo all’ultimo posto Bremer e Lukic, entrambi i granata hanno ricevuto il 2% dei voti. Adesso il Toro pensa solo alla sfida contro l’Inter, dove Pobega cercherà di trovare di nuovo la via del gol e di trascinare la squadra di Juric alla vittoria.