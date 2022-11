Il giocatore croato sarà il primo dei granata impegnato al mondiale, alle ore 11 la sfida al Marocco in Qatar

Dopo tre giorni ricchi di sfide, in Qatar prosegue l’avventura mondilale, che però per alcune nazionali deve ancora iniziare. Questo è il caso della Croazia di Nikola Vlasic, che esordirà in mattinata. Appuntamento alle 11:00, allo Stadio Al-Bayt di Al-Khor, per la sfida al Marocco allenato da Hoalid Regragui. I marocchini sono reduci da una buona Coppa d’Africa, dove sono usciti ai quarti di finale, eliminati soltanto dall’Egitto finalista. Ecco perchè la squadra di Zlatko Dalic deve fare attenzione. Croazia invece uscita agli ottavi di Euro 2020, per mano della Spagna solo ai tempi supplementari.

Un girone da non sottovalutare

Il classe 1997 del Torino e compagni sono stati inseriti nel girone F con Belgio, Canada e Marocco. Un girone tutt’altro che scontato, ma che può essere tranquillamente passato da un centrocampo fenomenale formato da Modric, Kovacic e Brozovic. Salvo sorprese, la Croazia si schiererà con il solito 4-3-3. Se Vlasic sarà titolare, agirà come esterno d’attacco, ma eventualmente sarà pronto ad entrare nella ripresa e spaccare la partita.