L’esterno ivoriano fin qui ha deluso tutti, ma la buona prestazione rimediata contro la Roma fa ben sperare per il futuro

Dato il lungo stop forzato a causa dei Mondiali in Qatar, quest’anno le varie squadre di Serie A hanno una grande possibilità, e cioè quella di fare un’analisi più lunga e dettagliata di quanto realizzato nella prima parte della stagione. Come sempre c’è chi ha fatto bene, chi ha fatto male e chi sta nel mezzo. Nel Toro chi, senza alcuna ombra di dubbio, ha deluso le aspettative è stato Wilfred Singo, tanto da costargli il posto da titolare a beneficio di Ola Aina e di Valentino Lazaro. Nelle ultime gare del 2022 Singo è riuscito a ritrovare spazio in campo a causa dell’infortunio che ha colpito il numero 34 del Toro. Solamente contro la Roma, nell’ultima partita dell’anno, l’ivoriano classe 2000 è tornato a brillare, rimediando una prestazione positiva che fa ben sperare per la seconda parte della stagione dove Singo vorrà e dovrà tornare ad essere il Singo che tutti conoscono perché ovviamente ci sarà bisogno anche del suo aiuto per portare il Toro verso obiettivi sempre più importanti e ambiziosi.

Singo: poco incisivo e quindi c’è poco da salvare fino a qui

Per poter dare una mano al Toro a raggiungere traguardi prestigiosi Singo dovrà tornare ad essere incisivo e lo dovrà fare tornando padrone sulla sua fascia, riuscendo a sfruttare la sua grande velocità e le sue qualità tecniche. Inoltre dovrà essere bravo a creare superiorità numerica in fase offensiva. Nella prima parte della stagione in corso tutto questo non si è visto. Per questo il giudizio della prima parte della stagione del numero 17 del Toro non può assolutamente arrivare alla sufficienza. Adesso per Singo conterà arrivare ad ottenere un buon voto a fine stagione. Un obiettivo che per le grandi qualità che ha Singo è tutt’altro che impossibile.

Voto: 5