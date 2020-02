Col cambio ci guadagna Cairo: a Longo cifre basse e rinnovo automatico se…

Rinnovo automatico per Longo, ma deve arrivare almeno ottavo. Stipendio da 200 mila euro fino a giugno: con l’addio di Mazzarri Cairo ha risparmiato

Una proposta che Moreno Longo ha accettato senza pensarci due volte, per rimettersi in gioco in Serie A ma sopratutto per quella panchina del Torino alla quale ha sempre ambito. Certo che a conti fatti il primo a guadagnare da questa operazione è…Urbano Cairo. Il contratto che l’allenatore ha firmato scadrà il prossimo 30 giugno: si rinnoverà in automatico se il Torino dovesse arrivare fino all’ottavo posto. Un risultato inferiore, dal nono posto in giù, porterebbe le parti ad incontrarsi per ridiscuterlo. Ma quanto guadagna Moreno Longo al Torino e perché il presidente granata ha risparmiato rispetto al precedente allenatore? Sono 200.000 euro da qui al mese di giugno mentre per la prossima stagione l’accordo di massima sarebbe di poco superiore, circa 300 mila euro.

Moreno Longo: al Torino un contratto che può rinnovarsi

Se l’attuale tecnico dovesse rimanere sulla panchina del Toro almeno fino al giugno del 2021 – quindi con un rinnovo, automatico o non – costerebbe a Cairo 500 mila euro. Ovvero la cifra che il patron ha risparmiato per Mazzarri, quella alla quale l’ex allenatore granata ha rinunciato al momento della rescissione del contratto.

Dunque un cambio di allenatore che vede proprio il patron uscire vincitore dal punto di vista economico. Con la cifra che avrebbe percepito Mazzarri da qui a giugno, Cairo pagherà lo stipendio di Longo per questa stagione più l’eventuale del contratto fino al 2021.