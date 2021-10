Nello staff medico è confermato l’ingresso del dottor Salvucci, come anticipato da Toro.it: Mozzone diventa il nuovo responsabile e coordinatore

Ufficialmente sarà il dottor Daniele Mozzone, a sostituire il dimissionato Paolo Minafra come responsabile e coordinatore dello staff medico del Torino. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 ottobre 2021. Il Toro ha reso noto il cambio di mansioni di Mozzone, che già era uno dei medici sociali del club assieme al dottor Bertolo. E’ confermato, poi, l’ingresso nel team di Marco Salvucci, come anticipato in esclusiva da Toro.it. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato al dottor Daniele Mozzone l’incarico di Coordinatore e Responsabile Sanitario della prima squadra. Contestualmente il Torino FC ufficializza il ritorno del dottor Marco Salvucci nello staff sanitario. Già Medico Sociale del Club nella stagione 2015-’16, ricoprirà il medesimo ruolo al pari del dottor Corrado Bertolo”.