Il report dell’allenamento del Napoli in vista della sfida di lunedì contro il Torino: Ospina ancora indisponibile

Manca sempre meno alla fine del campionato e restano ormai poche partite a disposizione del Torino per centrare la salvezza. La prossima vedrà i granata impegnati contro il Napoli di Gattuso che, reduce dalla vittoria contro la Lazio, è tornato ad allenarsi in vista del match di lunedì sera. Dopo una parte dedicata all’aerobica ed alcune esercitazioni, gli azzurri hanno concluso con una partitella. Tra le tegole a cui Gattuso dovrà fare fronte c’è l’infortunio di Ospina. L’estremo difensore del Napoli non si è allenato in gruppo, dedicandosi solamente a terapie e palestra. Potrebbe quindi non recuperare in tempo per lunedì.