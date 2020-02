Napoli-Torino: ecco dove vedere la partita in TV e streaming - Toro.it

Napoli-Torino, partita valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 29 febbraio alle 20.45: ecco come vederla in TV e streaming

Napoli-Torino sarà l’anticipo del sabato sera della 26^ giornata di Serie A 2019/2020. Alle 20.45 del 29 febbraio, stadio San Paolo, gli undici di Gattuso e Longo si sfideranno in una partita che mette al centro numerosi temi d’interesse. Gli azzurri sono in ripresa, arrivano dal pari entusiasmante contro il Barcellona e dalla vittoria in campionato a Brescia. I granata, invece, non sono ancora usciti dalla crisi di risultati, nonostante il cambio in panchina. Dopo il rinvio della sfida contro il Parma, l’obiettivo sarà illuminare il periodo nero, confermato anche a San Siro (sconfitta 1-0 contro il Milan) il 17 febbraio scorso. Ma dove sarà possibile vedere la partita in TV e streaming? La risposta è semplice: su DAZN, in tv per chi ha il canale compreso nel bouquet sky e in streaming sulla piattaforma, accessibile tramite l’applicazione.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere la Serie A 2019/2020

Anche per questa stagione a spartirsi la trasmissione in diretta delle partite del campionato di Serie A sono Sky e DAZN. Sky trasmette quest’anno sette partite ogni fine settimana: quelle del sabato (escluso il posticipo), quelle della domenica pomeriggio (eccetto la sfida di Dazn), e tutte le altre gare della domenica (sia delle 18 che delle 20.45) e quelle eventuali del lunedì. Il servizio streaming Dazn invece detiene i diritti per una sfida della domenica alle 15 oltre alla sfida del sabato sera alle 20.45 e alla partita delle 12.30 della domenica.