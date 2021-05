Per Juric è tutto ok, ma l’ufficialità ancora non c’è perché deve liberarsi dal Verona. Il Torino ha tenuto Nicola sulle spine, come fatto con Longo

Quando, nella serata del 25 maggio, Ivan Juric diceva “sì” a Urbano Cairo, Davide Nicola aveva già capito che il summit di lunedì non era servito a scavalcare il collega nelle preferenze del presidente. Annusava l’aria dell’addio, eppure il Torino non gli aveva ancora dato, né pubblicamente né in privato, la comunicazione ufficiale del divorzio. Il tecnico di Vigone, ve lo dicevamo già alla vigilia della partita contro il Benevento, non era rassegnato all’idea di dover salutare: aveva messo giù un programma dettagliato, partendo dai punti di forza che è convinto di aver raggiunto sulla panchina granata e proseguendo con i piani per il futuro. Ha poi esposto tutto quanto alla società, pur sapendo di avere davanti una montagna da scalare. E non è arrivato in cima, alla fine.

Come Longo-Giampaolo: il Torino sta agendo nello stesso modo

Il “Grazie, aspetta… arrivederci” è il modus operandi con cui il Torino ha scelto di cambiare allenatore nelle ultime due stagioni. Cairo e Vagnati hanno tenuto Nicola sulle spine attendendo ricevere rassicurazioni da Juric, con il quale i contatti si erano infittiti da una settimana almeno. Hanno ascoltato il loro allenatore in carica (fino a giugno) ma con il piano A per la prossima stagione pronto sotto la scrivania.

Un replay di quanto è avvenuto poco meno di un anno fa. Moreno Longo, che aveva appena guidato il Toro ad una sofferta salvezza, visse in bilico per giorni. I granata stavano trattando Giampaolo e aspettavano una sua risposta, intanto fecero capire a Longo di essere il piano B. Lui, per orgoglio, non si diede disponibile nemmeno in caso di mancato arrivo del tecnico di Giulianova, e iniziò a fare le valigie. Nicola, per ora, è in attesa: sa di essere destinato a salutare, anche se in fondo credeva di aver meritato la conferma. Il Torino si appresta ad ufficializzare il ribaltone, dando il benservito al secondo ex granata utile a condurre in porto la barca, sgangherata, costruita da altri.