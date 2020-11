Nkoulou, basta errori ingenui: è il momento di ritrovarsi

Nkoulou gode della stima di Giampaolo ma ha commesso troppi errori: e poi c’è quel nodo legato al rinnovo di contratto…

Nicolas Nkoulou è un giocatore che deve ritrovarsi. Il difensore granata per Marco Giampaolo è un elemento importante sul quale pone fiducia però in questo avvio di stagione ha commesso degli errori molto gravi. I più eclatanti sicuramente sono legati alle partite contro Lazio e Inter. Nella partita contro i biancocelesti il 33 granata entra a gara in corso e fa disastri, prima con un tocco di mano regala alla Lazio un rigore e poi commette un errore ingenuo sul gol di Caicedo che ha portato alla vittoria la squadra di Inzaghi. Invece nell’ultima partita di campionato contro i nerazzurri ha causato un rigore colpendo al petto Hakimi con la gamba.

La parabola in discesa dopo l’ammutinamento con il Wolverhampton

Questo non è sicuramente il vero Nkoulou e quel contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo che stenta ad arrivare non aiutano e possono risultare nocivi nell’ingolfare la testa e i pensieri del difensore granata. Dopo che due estati fa Nkoulou non fu ceduto e non partì per la partita di qualificazione di Europa League contro il Wolverhampton, il difensore granata non è più tornato il giocatore di prima. Nonostante questo ad agosto al suo approdo in granata Marco Giampaolo ha trovato un difensore esperto con indubbie qualità tecniche che fin qui ha collezionato 6 presenze in campionato e una in Coppa Italia.

Nkoulou contro l’Inter: una chance sprecata

Domenica scorsa è tornato in campo dal 1′ minuto dopo che il suo nome mancava tra i titolari dal 18 ottobre nella sfida contro il Cagliari. Il Toro punta su di lui che è costantemente in ballottaggio con Lyanco e Bremer, i quali stanno facendo molto bene nella difesa a 4. Adesso non c’è più tempo per gli errori e spetta al camerunese provare a soffiare il posto a uno dei due brasiliani.