Nkoulou, incontro col Ministro dello Sport: il Camerun lo rivuole in Nazionale - Toro.it

La notizia arriva dal Camerun: Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, ha incontrato il Ministro dello Sport. Si è parlato del ritorno in Nazionale

Il Camerun rivuole Nicolas Nkoulou in Nazionale in vista della Coppa d’Africa del 2021. Ci sarebbe stato questo al centro del colloquio avvenuto il giorno della vigilia di Natale a Yaoundé, tra il Ministro dello Sport Kombi Mouelle e il difensore del Torino. Alcuni media camerunensi riportano la notizia dell’incontro, che però ha dato un esito incerto. Il centrale granata aveva dato addio alla sua Nazionale proprio dopo il suo arrivo sotto la Mole, nel 2017. E al momento non sembra intenzionato a tornare sui propri passi. Ma le pressioni, anche politiche, per un suo ritorno nei Leoni Indomabili non mancano di certo.