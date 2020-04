Aina: “Voglio diventare un artista”. Intanto sogna di emulare Dani Alves: le curiosità sul terzino

Anche Ola Aina ha raccontato la sua vita all’esterno del campo: “Sono sempre felice e vedo il lato positivo in ogni cosa”

In campo Ola Aina lo conosciamo come un esterno capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, dotato di buona corsa, importanti qualità fisiche e tecniche ma dal rendimento un po’ incostante. Il terzino nigeriano, così come hanno fatto altri suoi compagni di squadra in precedenza, al sito del Torino ha ora raccontato la sua vita fuori dal rettangolo verde, i suoi hobby e le sue passioni. Che non riguardano solamente il mondo del calcio.

Ola Aina: le curiosità

Si scopre così che una volta appesi gli scarpini al chiodo il desiderio di Aina era quello di diventare un artista, d’altronde l’arte è stata anche la materia che più gli piaceva quando andava a scuola (a differenza della detestata matematica). Il piano B nella vita, è diventare un investitore immobiliare. Intanto si gode il presente da calciatore: “La gioia più grande della mia vita? Quando ho firmato il primo contratto da professionista” ha dichiarato.

Da terzino qual è, nutre una grande ammirazione per Dani Alves: “Nel mio ruolo è il mio calciatore preferito, con il Barcellona ha vinto tutto”. Oltre al calcio a Aina piace anche il rugby e ammira la tennista Serena Williams. Gli piace ascoltare musica, in particolare RnB, Hip Hop e Afrobeats, e mangiare seafood boil (pesce misto bollito).

Parlando di sé, Aina ha raccontato che il suo grande pregio è lessere sempre felice (come si può vedere anche da ciò che posta sul proprio profilo Instagram), il difetto è invece: ” Vedere sempre degli aspetti positivi in ogni cosa”. Sa che per riuscire a migliore sempre di più nel calcio sono necessarie determinazione e voglia di lavorare molto, tanto che le ha definite le qualità migliori per un calciatore.