Caso Petrachi, la Procura chiede l’archiviazione: nessuna squalifica

Arriva la decisione della Procura della FIGC sul caso Petrachi: chiesta l’archiviazione per l’ex ds del Torino che attende solo la chiusura del procedimento

Era attesa da mesi ed è arrivata oggi la decisione della Procura della FIGC sul caso Petrachi. Una decisione che ha dell’incredibile e che sarà destinata a far discutere, soprattutto in casa Toro. Dopo mesi di indagini, audizioni, polemiche, rinvii e rischi di squalifica per l’ex ds del Torino, infatti, la Procura federale ha chiesto ora l’archiviazione del caso. A meno di ribaltoni, oggettivamente poco probabili, da parte della Procura Generale dello Sport che nei prossimi giorni sarà chiamata a confermare la definitiva chiusura del caso, per Gianluca Petrachi e per la Roma si va verso la fine di una situazione esplosa l’estate passata in occasione della sessione di calciomercato estiva.

Petrachi, nessuna squalifica: archiviazione ad un passo

Tre mesi sono passati da quando la Procura ha iniziato ad “indagare” sul caso Petrachi. Tre mesi nei quali l’ex ds del Torino è stato sotto i riflettori per presunte trattative di mercato portate avanti per conto della Roma pur essendo ancora sotto contratto con il Torino. Un’eventualità che aveva fatto imbestialire i granata e soprattutto il presidente Cairo. Oggi, tuttavia, nonostante per settimane sia stato concreto il rischio squalifica per il direttore sportivo giallorosso (e per la Roma che poteva essere chiamata in causa per responsabilità oggettiva), arriva la notizia dell’archiviazione del procedimento.

Come anticipato, Petrachi e i giallorossi attendono ora solo la conferma della Procura Generala per tirare il definitivo sospiro di sollievo. Diversa, probabilmente, sarà la reazione in casa Toro.