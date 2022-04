Il croato ha messo in mostra poco o niente. La concorrenza sulla trequarti è agguerrita e potrebbe pesare sulla sua permanenza

In una partita non particolarmente eccelsa sul piano qualitativo è chiaramente mancato nel Torino quel giocatore che potesse illuminare con le sue giocate il prato dell’Arechi. Da Brekalo difficile aspettarsi qualcosa in più. Non era al meglio delle condizioni ed era tangibile. Non ha fatto più di tanto il compagno che lo sostituiva dal primo minuto e a cui è subentrato al minuto 68: Marko Pjaca. Era la sua occasione per rialzare l’asticella di un 2022 incolore e invece, come è già accaduto in questa stagione, l’ha sprecata. Non si può dire non si sia impegnato. Ha corso, si è sacrificato per la squadra. Da lui però ci si aspetta altro. È il suo innegabile talento, imprigionato in una serie di infortuni e insicurezze, a richiederlo. A Salerno invece si è visto poco, a intermittenza. Solo una conclusione debole di destro nel primo tempo e qualche sporadica iniziativa.

Pjaca: serve altro per convincere la società

Per lui la situazione in rosa non è delle migliori. Dopo l’infortunio di Praet, Juric si è inventato Pobega trequartista e gli è andata benissimo. L’intuizione del tecnico croato ha però reso le cose più complicate all’ala connazionale. Come il milanista, è in prestito e le ultime partite racconteranno tanto in merito al suo futuro. Il riscatto passa da ora e Pjaca non può farsi trascinare dalla negatività. Serve una reazione per convincere il Toro a fidarsi ancora di lui. Al momento il riscatto appare in salita. Pjaca non si sta dimostrando un valore aggiunto per questa squadra e le chance d’ora in avanti potrebbero scarseggiare.