Cinque minuti per il senegalese da quando ha firmato. La panchina non gli giova per dimostrare di essere da Toro

Se Samuele Ricci sta piano piano trovando spazio nelle rotazioni di Ivan Juric, lo stesso non si può dire dell’altro acquisto del mercato invernale Demba Seck. L’ex Spal è stato schierato finora soltanto nei cinque minuti conclusivi della sconfitta casalinga con il Cagliari. Per il resto soltanto panchina, tranne in occasione del match contro l’Inter in cui è rimasto fuori per un’infezione influenzale. A Salerno, vista la squalifica di Pobega e le non perfette condizioni fisiche di Brekalo, ci si aspettava che il 23 potesse trovare spazio, almeno a partita in corso. Così non è stato, alla fine, segno che di strada, davanti, ancora ne resta da fare.

A Juric piace, ma non gli dà possibilità

Nemmeno dunque una trequarti in emergenza spinge Juric a spedirlo sul terreno di gioco. Il tecnico lo ha più volte elogiato, ribadendo come di allenamento in allenamento stia rendendo fede al suo percorso di crescita. Di lui però nessuna traccia in gare ufficiali. Ora che il Toro non ha più particolari obiettivi, sarebbe meglio rischiarlo. Dargli un’opportunità. Per la prossima stagione c’è un Toro da costruire ed è necessario capire se il senegalese potrà farne parte in maniera attiva.