Gol, passaggi chiave, tiri in porta: Brekalo è imprescindibile nel Torino di Juric. E contro il Milan torna dall’inizio

Tornerà dall’inizio, in Torino-Milan. E questa è già un’ottima notizia, per Ivan Juric. Già, perché Josip Brekalo, che a Salerno era sceso in campo nella ripresa dopo dieci giorni di stop forzato a causa del Covid, è uno degli imprescindibili, di questa squadra. Prima il bollettino dal Filadelfia: il 14 sta bene, già prima dell’Arechi era parso in buona condizione fisica nonostante l’isolamento, entro domenica tornerà ai livelli consueti (o quasi). E a meno di drammatiche sorprese sarà tra i protagonisti della partita al pari del rientrante Pobega, che ha scontato la squalifica.

Brekalo, perché per il Torino è fondamentale?

Perché è così importante per il Torino? I numeri non bastano, ma parlano. Con sei reti segnate, Brekalo è il miglior marcatore dei granata. Il 14 non segna dalla sfida contro il Venezia, però: urgono i suoi gol, per sbloccare un Toro con le polveri bagnate. Ma c’è dell’altro, per descrivere il suo apporto. Sulla trequarti, infatti, porta fantasia. È nella top 10 in Serie A per passaggi chiave – ne serve in media 2,44 a partita – ed è il migliore dei granata per dribbling di successo – vince il 64% di quelli tentati -, secondo i dati raccolti da Kickest.

E quel riscatto in ballo…

Insomma, il Toro, con lui in campo, guadagna in imprevedibilità. E si legge anche in questo senso, allora, il tira e molla con il Wolfsburg per il riscatto. Cairo e Vagnati, d’accordo con Juric, hanno tutta l’intenzione di esercitarlo (costa 11 milioni), ma dalla Germania hanno fatto sapere di non aver avuto fin qui contatti con il Torino per ratificare l’accordo. Servirà trovare una quadra, perché Brekalo è troppo importante. Anche per il futuro.