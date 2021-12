Il Torino si gode Pobega, ma non per molto: a fine stagione tornerà al Milan. Tutti i numeri di un centrocampista totale

Non è ancora finita, ma già è un rimpianto: la storia tra Tommaso Pobega e il Torino sarà probabilmente un viaggio bello ma troppo breve. A fine stagione, il centrocampista classe 1999 tornerà al Milan, come da accordi: in estate, infatti, il club granata non è riuscito a strappare nulla più di un prestito secco. E quanti rimpianti. Anche perché, vedendolo a questi livelli, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di privarsene. Fin qui, con Juric, è stato un titolare inamovibile e ha messo in fila una serie di prestazioni ad altissimi livelli. Nell’ultima, contro l’Empoli, ha dato fondo al suo repertorio: gol, corsa e sacrificio, senza mollare di un centimetro.

Gol, contrasti, pressing: ecco perché per Juric è intoccabile

A guardare i numeri di Pobega si scopre il motivo per cui non ha dovuto aspettare molto per diventare un pilastro di questa squadra. Innanzitutto, Juric è rimasto colpito dalla sua propensione offensiva: ha segnato già tre gol, fin qui, come Pjaca e Brekalo, che giocano più avanti. D’altronde, Tommy non si fa problemi a tirare: dopo Sanabria, è quello che ci ha provato di più in questo campionato. Diciannove volte, anche qui al pari di Brekalo.

Poi c’è tutto il resto. Lukic, il suo compagno di reparto, è intoccabile per la quantità di passaggi completati (608 il serbo, 372 l’azzurro), ma è da sottolineare la precisione all’84,5%: ne sbaglia pochi, di palloni. Pobega ha le caratteristiche di un leader totale, perché si fa sentire quando c’è da attaccare, ma poi in fase difensiva mena e contrasta come nessuno. Nel Torino nessuno ha vinto più contrasti di lui, in tutto venti, e il suo apporto è prezioso soprattutto nel pressing alto: è il giocatore della rosa che ha portato più pressioni nella trequarti offensiva, utili a recuperare il pallone e a rilanciare l’azione (i dati, fin qui, sono di Fbref). E infine c’è sempre quel dato sui falli commessi: è appaiato a Thorsby della Sampdoria al primo posto di chi ne ha fatti di più in Serie A (41 in tutto). Pobega, per tutto questo, è già un rimpianto.