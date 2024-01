Ivan Juric ha incontrato una sola volta Alberto Gilardino durante la sua carriera da allenatore: ecco com’è andata

Sarà la seconda volta che Ivan Juric affronterà Alberto Gilardino durante la sua carriera da allenatore: ecco com’è andato l’ultimo precedente. Dopo tanta gavetta tra Rezzato, Pro Vercelli e Siena, Alberto Gilardino ha sostituito Alexander Blessin sulla panchina rossoblù. La sua carriera da allenatore di Serie A è iniziata a tutti gli effetti quest’anno e l’ex attaccante del Milan ha dimostrato di essere ampiamente all’altezza della situazione. Il suo Genoa è stato protagonista nel campionato di Serie B, secondo solo a uno strepitoso Frosinone, e sta disputando un’ottima stagione in Serie A.

L’unico precedente nella sfida di andata

Nell’unico precedente andato in scena contro Ivan Juric, però, Gilardino è uscito senza punti. Per il Genoa è stata una beffa vera e propria, con il gol di Radonjic che al 94′ ha regalato i tre punti al Torino. Una gara che i granata avevano vinto con merito per 1-0, con oltre il 60% di possesso palla e 10 tiri verso lo specchio della porta.

Alla fine l’ha decisa una giocata personale del serbo. Ora Gilardino proverà a prendersi una rivincita, ma si troverà ad affrontare un Torino diverso rispetto a quello incontrato a inizio stagione: più solido e più sicuro di sé.