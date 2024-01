Vanja Milinkovic Savic si è reso protagonista di una crescita esponenziale: Ivan Juric ne ha parlato in conferenza stampa

Continua il buon periodo di Milinkovic-Savic. Il portiere serbo ha fatto parlare tanto di sé dopo un inizio di stagione piuttosto altalenante. Il momento più basso sicuramente nel Derby della Mole, in cui è stato protagonista di due uscite scellerate che hanno compromesso il risultato. Al termine della gara tifosi avevano preso d’assalto i social, invocando la titolarità di uno tra Gemello e Popa. E proprio il primo, a sorpresa, era stato schierato titolare nella gara contro il Monza. Ma la scelta di Juric non ha pagato e Milinkovic, dopo 90 minuti di sana panchina, ha ripreso il suo posto tra i pali nel match casalingo contro l’Atalanta.

I complimenti di Juric

A poco più di un mese dall’esclusione contro gli uomini di Raffaele Palladino, la musica sembra essere cambiata. Dalla gara contro i nerazzurri, in cui ha ripreso il posto da titolare tra i pali, il Toro ha tenuto la porta imbattuta in quattro partite su sei. Meglio hanno fatto solamente le prime due della classifica di Serie A: Inter e Juventus. Questo la dice lunga in primis sul lavoro di Ivan Juric, ma anche sulla crescita esponenziale di un portiere che sembra rinato dopo un inizio tutt’altro che positivo. Il serbo è stato protagonista di parate decisive che spesso e volentieri hanno salvato il risultato, a partire dal match disputato contro la Dea fino all’ultimo contro il Napoli.

La parata su Raspadori

Basti ricordare il suo intervento su Raspadori, che a tu per tu aveva calciato a botta sicura. Vanja sta passo dopo passo ripagando la fiducia del suo allenatore, che alla vigilia della gara con il Genoa lo ha pubblicamente elogiato: “Quando abbiamo iniziato con lui era un ragazzo di talento ma molto grezzo, con poca tecnica, poco passato. Ora è in fase di processo per crescere e penso che abbia ancora ampi margini di miglioramento ma vedo tante cose positive”.