Proteste vietate, stadio diviso in tre zone: il calcio studia come ripartire

Le linee guida nella bozza del protocollo allo studio della Lega Serie A: massimo 300 persone presenti, pullman sconsigliati, e sugli arbitri…

Trentasei pagine per ripartire. Nella bozza di un documento allo studio della Lega di Serie A, ci sono le prime linee guida di cui il calcio si sta dotando per provare a ricominciare i campionati in sicurezza. Ogni stadio sarà diviso in tre zone: area tecnica, quella comprensiva del campo da gioco, spalti e aree esterne. Per ciascuna di esse è previsto un numero contingentato di presenze: in totale potranno contornare una partita non più di 300 persone, tutte rigidamente controllate e in possesso di un’autocertificazione.

Le linee guida della Serie A: i punti principali

Per squadre e arbitri saranno predisposti percorsi di ingresso separati e sfalsati nel tempo: tutti, all’ingresso, dovranno indossare la mascherina. Non sarà possibile affidarsi a catering esterni, ma l’alimentazione dovrà essere confezionata dal cuoco della squadra.

Ai calciatori di casa, spiega il documento, è consigliato l’utilizzo dell’automobile personale per raggiungere lo stadio, in modo da evitare il pullman.

Distanza arbitro – giocatori: niente proteste

In campo non vi saranno mascotte, non si farà la foto di squadra né il cerimoniale delle strette di mano prima del calcio d’inizio. Durante la partita non saranno consentite proteste all’indirizzo del direttore di gara e non potranno avvicinarlo a meno di 1,5 metri.

Le sale stampa resteranno chiuse così come le zone miste, saranno consentite le interviste alla fine di ciascun tempo di gioco ma dovranno prevedere l’adeguata distanza tra giornalista e protagonista.