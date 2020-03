Lo studio del CIES dice che la rosa del Torino vale 229 milioni. Sarebbe la decima della Serie A, ma in campo lotta per non retrocedere

229 milioni: tanto vale la rosa del Torino secondo il CIES Football Osservatory, che si occupa di studi sui calciatori e sulle squadre di tutto il mondo. Nella classifica europea stilata dall’osservatorio, i granata si posizionano entro le prime cinquanta squadre, nello specifico al quarantanovesimo posto, e sono il decimo club italiano per valore dell’organico. Davanti tutte le big – Juventus, Inter e Napoli in testa – ma anche Fiorentina e Bologna. Dietro, invece, ci sono cinque squadre che precedono quella di Longo nella classifica attuale della Serie A: Cagliari, Parma, Sassuolo, Verona e Udinese. Tutte hanno una rosa meno “ricca” ma in campo hanno fatto più punti.

Quanto valgono le rose di Serie A? Il caso del Toro

Sì, perché a stupire è proprio la disparità tra i milioni che sulla carta vale l’organico del Torino e l’effettiva resa in stagione. La realtà parla di lotta per non retrocedere (quindicesimo posto a 27 punti, +2 sulla zona rossa), obiettivo ben misero stando alle possibilità che il CIES attribuisce ai calciatori.

A livello metodologico, l’osservatorio ha aggregato – per comporre la cifra finale – il valore dei venti calciatori più quotati di ciascuna squadra, calcolato secondo l’algoritmo sviluppato dal suo team di ricerca. Ebbene, i venti migliori del Toro varrebbero in totale 229 milioni (davanti a tutti c’è Belotti, che ne vale 60).

Risultato poco poco inferiore a quello dell’Athletic Bilbao (238), che in Spagna è al momento decimo in classifica, e che supera di poco quello del Brighton (224), che è la sedicesima inglese nella graduatoria del CIES e in Premier è al quindicesimo posto.