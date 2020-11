Giampaolo, tre giorni di rabbia: ora si aspetta una reazione dalla squadra

Dopo la Lazio, Giampaolo era furioso e ha messo il gruppo davanti alle sue responsabilità: contro il Genoa si aspetta una reazione dal Torino

“Mi auguro che la squadra sia avvelenata, che non dorma, che abbia voglia di spaccare il mondo”. Marco Giampaolo ha vissuto tutto questo su di sé, fin da quel gol di Caicedo al novantottesimo di Torino-Lazio che l’ha mandato al manicomio. Dopo il fischio finale, l’allenatore non ha voluto nemmeno tornare negli spogliatoi. Si è presentato furente prima ai microfoni di Sky, poi in sala stampa. Ripetendo ossessivamente una parola: follia. Sa, il tecnico che il suo lavoro tattico può fino a un certo punto. Se la squadra “ha la melma nella testa” (per usare un’altra metafora dell’infuocato dopogara), allora i problemi da risolvere sono soprattutto lì. Ed è primariamente il gruppo a dover dimostrare di volerli superare.

Lo sfogo dopo la Lazio per stimolare i giocatori

Ecco perché il tecnico, smaltita ma non troppo la rabbia degli ultimi giorni, si aspetta a Genova una reazione della squadra. Che ha dimostrato di aver introiettato parte del suo pensiero calcistico, ma anche di non aver superato i drammi dell’ultima stagione. “Se non riesci a portare a casa queste partite hai paura di perdere“. Ecco, adesso Giampaolo vuole dal Toro la voglia di vincere. Vuole che i suoi giocatori gli dimostrino di poter essere smaliziati e grintosi (“figli di pu**ana”, aveva detto il mister ben più prosaicamente).

Marassi sarà il traguardo volante di una settimana che nella sfida contro il Crotone avrà l’arrivo di tappa. Dopo si faranno i bilanci. L’allenatore è consapevole di giocarsi il futuro nel Toro, ma non ha rinunciato a mettere i calciatori davanti alle proprie responsabilità. C’è anche il loro destino in ballo. E Giampaolo lo ha fatto presente al gruppo per stimolarlo ulteriormente.

Si va a fondo tutti assieme: questo, è il messaggio che Giampaolo ha voluto passare in tre giorni di lavoro furenti. Ha dato poche indicazioni. L’attesa è tutta per il campo (e per il difficile recupero di Belotti). Nulla di più. “Adesso ognuno faccia il suo”. Quanto valga l’orgoglio del Toro, lo si capirà al “Ferraris”.