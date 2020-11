Caso Sirigu: errori continui da quando il mercato si è chiuso

In estate lo scontro con Cairo e la richiesta di cessione: Sirigu è invece rimasto ma in campo è irriconoscibile

di Andrea Piva e Veronica Guariso – Questa volta non si sta salvando neanche Salvatore Sirigu dal momento nero del Torino. L’estremo difensore sardo, che negli anni ha abituato tifosi e compagni a rendimenti eccellenti, ben superiori alla soglia della sufficienza, ha infatti subito un calo esponenziale in questo inizio di stagione, il peggiore per quanto riguarda il club granata. Perdere anche un giocatore come lui, diventato un cardine della formazione, corrisponde ad affossarsi ulteriormente, cosa che il Toro non può permettersi di fare in questo momento.

Torino, Sirigu ha subito 15 gol in 5 partite: mai così male

A poco è quindi servito il riposo in Coppa Italia, che ha visto scendere in campo Milinkovic-Savic al suo posto. Quella contro la Lazio doveva essere la partita della rivalsa dopo gli errori contro Cagliari e Sassuolo, quella del ritorno alle prestazioni a cui Sirigu ha abituato tutti, conquistandosi un posto in Nazionale. Si è invece rivelata l’ennesima riprova di quanto la situazione sia più grave del previsto. Il portiere granata già subito 15 reti in sole 5 partite, cosa che non era mai accaduta nel corso della sua carriera, ma soprattutto ha collezionato altri errori risultati decisivi, basti pensare alla rete del 2-2 con Milinkovic-Savic che lo ha beffato sul suo palo.

Calciomercato Torino: in estate ha chiesto la cessione

Il calo di rendimento di Sirigu e gli errori in serie sono iniziati dalla partita contro il Cagliari, la prima giocata da quando la sessione estiva di calciomercato si è chiusa. Mercato che avrebbe potuto coinvolgere lo stesso portiere: alla fine dello scorso campionato, come vi avevamo raccontato, il numero 39 granata aveva chiesto espressamente di essere ceduto, dopo aver rotto con la società e con il presidente Urbano Cairo. Giampaolo e Vagnati lo hanno poi convinto a restare, anche se nell’ultime ore di trattative è stata abbozzata una trattativa con il Parma per uno scambio con Luigi Sepe. A questo punto viene da domandarsi quanto Sirigu sia stato felice di rimanere.