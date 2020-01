“Via la maglia granata”, post contro Cairo e Mazzarri: l’ira dei tifosi non ha fine

Cairo bersagliato sui social dai tifosi che lo invitano a vendere il Torino e a esonerare Mazzarri, c’è anche chi non vuole più vedere la squadra in granata

Sono trascorsi più di due giorni da Torino-Atalanta, eppure quello 0-7 in molti tra i tifosi non l’hanno ancora digerito. Nei luoghi di lavoro, a scuola, nei bar, sui social si parla ancora molto di quella che è la peggior sconfitta casalinga di 114 anni storia: la rabbia del popolo granata è orientata verso Urbano Cairo, Walter Mazzarri e i giocatori. Con questo ordine. Gli unici esenti da critiche sono Andrea Belotti, Salvatore Sirigu e Vincenzo Millico, ovvero chi in campo dà sempre tutto e chi si spera che in futuro possa dare tanto.

Torino: Cairo e Mazzarri nel mirino dei tifosi

Basta dare un’occhiata al profilo Instagram del presidente Cairo per vedere come nelle ultime ore sia stato bersagliato da messaggi di ogni tipo, a cui però stavolta non ha risposto: c’è chi lo invita a cedere la società, chi a esonerare l’allenatore. Chi anche a fare entrambe le cose. Dando un’occhiata anche agli altri social network, non manca chi si fa promotore di iniziative, come il lasciare lo stadio vuoto nelle prossime partite, o chi chiede che questa squadra non scenda più in campo con la tradizionale maglia granata. Maglia la cui storia non è certo stata onorata contro l’Atalanta.

Torino, tifosi uniti contro società e allenatore

Ricucire lo strappo creatosi con i tifosi è sempre più complicato sia per Cairo che per Mazzarri. Quest’ultimo forse non avrà neanche la possibilità di provarci: senza una vittoria stasera contro il Milan potrebbe arrivare l’esonero. Intanto sembra però essersi sempre più riunita una tifoseria che negli ultimi anni si è spesso divisa su temi come la società e l’allenatore: anche la contestazione allo stadio, con i cori congiunti tra le due curve (o quel che resta della Primavera dopo i tanti Daspo), che da settimane vengono scanditi, ne sono la dimostrazione.