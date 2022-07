Il calciatore granata Radonjic da domani sarà in ritiro con i compagni: per motivi burocratici è stato costretto a rientrare in Francia

Arriverà domani in Austria, Radonjic, uno dei volti nuovi del Torino. L’esterno ex Olimpique Marsiglia – nell’elenco dei giocatori partiti per il ritiro – è al momento in Francia per sbrigare della pratiche burocratiche ma si aggregherà al gruppo a partire da domani, quando tornerà ad allenarsi con il resto dei compagni.