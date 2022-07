A Bad Leonfelden c’è una piattaforma aerea che permette a Juric e al suo staff di studiare gli allenamenti dall’alto

Il Toro continua a lavorare a Bad Leonfelden in vista della prossima stagione, con Ivan Juric e tutto il suo staff attentissimi a curare ogni singolo dettaglio. Proprio a proposito di cura dei dettagli, c’è un retroscena molto interessante che arriva dalla prima tappa del ritiro austriaco dei granata. A bordo del campo dove si sta allenando in questi giorni il Toro è stata posizionata una piattaforma aerea che permette allo staff di Juric di riprendere da una postazione molto particolare tutti gli allenamenti dei granata. Una piattaforma aerea era presente anche l’anno scorso a Santa Cristina ed era stata utilizzata dall’allora match analyst del Toro Leonardo Marasciulo per filmare sia allenamenti che amichevoli. Dunque anche quest’anno Juric potrà poi analizzare tutti i movimenti dei suoi giocatori durante questa prima fase di preparazione al prossimo campionato, che sarà molto competitivo, cercando di non lasciare così nulla al caso.