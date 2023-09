Per Nemanja Radonjic ci si aspetta una stagione della svolta: il serbo, dopo appena 4 giornate, ha superato i numeri dello scorso anno

È un Torino che affascina, quello visto in scena a Salerno. Una squadra sicura dei propri mezzi, capace di gestire a proprio piacimento la partita e potenzialmente pericolosa in qualsiasi occasione offensiva. Prossimo passo, dare continuità a questo rendimento anche contro le big, con la Roma alla porta. E per una squadra che dà spettacolo, ci vuole necessariamente un artista, come direbbe Juric. E il tecnico croato, un vero e proprio artista in rosa ce l’ha eccome. Si tratta, ovviamente, di Nemanja Radonjic, il giocatore più discontinuo ma allo stesso tempo più tecnico di questo Torino. Uno che, se in giornata, può spostare gli equilibri da solo (chiedere a Genoa e Salernitana). E allora ha ragione l’allenatore quando lo rimprovera, perché il serbo è davvero la luce di questa squadra, che vive di fiammate e che in sua assenza tende a spegnersi.

“Rado” già meglio della scorsa stagione

Il nuovo numero, il 10, sembra avergli dato motivazioni ancor più maggiori. Intanto, l’ex Marsiglia, ha addirittura già superato i numeri della passata stagione, quando sono passate appena quattro giornate. In termine realizzativo, infatti, nell’annata 22/23 aveva messo a referto 2 gol e 2 assist, dimostrandosi però un giocatore in grado più di mettere gli altri nelle condizioni di segnare. In questo avvio, invece, la musica è totalmente cambiata: 3 gol e nessun assist, con lui che si sente più protagonista e decide dunque di mettersi la squadra sulle spalle con i propri gol. Ma non solo questo dato. Mentre nelle 28 presenze dello scorso campionato aveva messo insieme 52 tiri, fin ora ha già calciato 9 volte verso lo specchio della porta avversaria, con una media che potenzialmente potrebbe farlo arrivare a 63 se dovesse giocare anche in questa stagione 28 partite. Insomma, numeri di un giocatore ritrovato dal punto di vista qualitativo ma soprattutto da quello mentale. Radonjic, se messo nelle giuste condizioni, può davvero essere un top player da Europa.