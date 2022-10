Samuele Ricci ha smaltito l’infortunio al polpaccio ma contro l’Empoli potrebbe toccare ancora a Karol Linetty in mezzo al campo

Una delle notizie più belle della settimana in casa Torino è quella del recupero di Samuele Ricci. Il centrocampista arrivato lo scorso gennaio dall’Empoli è un giocatore importantissimo per la squadra granata: ha ottime doti di palleggio, sa costruire il gioco ma sa farsi valere anche in fase di interdizione. In un momento complicato della stagione, in cui il Torino sta faticando a fare punti ed è reduce da tre sconfitte consecutive, il recupero del numero 28 è molto importante.

Torino, Ricci torna in campo

Contro l’Empoli, però, dovrebbe essere ancora una volta Karol Linetty a giocare in coppia con Sasa Lukic in mezzo al campo con Ricci pronto a subentrare a gara in corso: l’obiettivo è quello di avere il numero 28 al top della top per il derby contro la Juventus, in programma nel successivo turno di campionato. Le condizioni di Ricci sono monitorate giorno dopo giorno da Ivan Juric e dal suo staff e il suo minutaglie contro l’Empoli dipenderà anche dai dati raccolti dai vari test atletici: non si vogliono però correre rischi inutili, anche perché Linetty ha fino questo momento convinto in mezzo al campo e Ricci è un giocatore troppo importante per gli equilibri della squadra che non vale la pena rischiare di perderlo nuovamente per via un’eventuale ricaduta.