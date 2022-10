Schuurs potrebbe avere una chance contro l’Empoli, per Juric il difensore olandese ha qualità ma deve migliorare

Il Toro, reduce da tre sconfitte di fila rimediate contro Inter, Sassuolo e Napoli, nel match dove sfiderà l’Empoli tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino andrà a caccia di un cambio di rotta che è fondamentale se si vorrà provare a lottare per obiettivi ambiziosi fino a fine stagione. I granata dovranno affidarsi sui singoli e tra di loro c’è sicuramente Perr Schuurs, giocatore che Ivan Juric potrebbe decidere di schierare tra gli undici titolari nel match contro i toscani. Per il difensore ex Ajax potrebbe essere una grande occasione, dato che nelle ultime uscite non è sceso in campo dal 1’ minuto. Questo anche perché, come ammesso dallo stesso Juric, Schuurs è un giocatore con delle qualità interessanti ma deve ancora crescere e sicuramente sotto l’attenta guida di un maestro particolarmente abile nel lanciare giovani come si è dimostrato l’ex tecnico dell’Hellas Verona, il numero 3 granata potrà migliorare ancora tantissimo e far parlare sempre di più di sé. Ma per poter arrivare a questo traguardo Schuurs deve pensare a lavorare duramente giorno per giorno. Per il momento nel mirino dell’olandese c’è solamente l’Empoli.

L’olandese quando è sceso in campo è sempre risultato tra i migliori

Comunque è doveroso ricordare e sottolineare che il difensore classe 1999 quando è stato schierato non ha mai sfigurato, anzi tutt’altro. È quasi sempre risultato tra i migliori in campo, riuscendo così a conquistare in poco tempo l’apprezzamento di una grossa fetta dei tifosi del Toro. Schuurs fino ad oggi ha raccolto 4 presenze e come già anticipato ha sempre rimediato prestazioni positive. Anche per questo motivo Juric sembra essere intenzionato a farlo scendere in campo contro la squadra guidata da Paolo Zanetti. Il tecnico croato incrocia le dita e spera vivamente che Schuurs possa fare sempre meglio, riesca a diventare sempre più determinante e ad essere uno dei protagonisti nel fare uscire il Toro dalle sabbie mobili dove si è impantanato dopo un buon inizio di campionato.