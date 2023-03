Contro il Napoli, c’è un ballottaggio nel Torino e riguarda il centrocampista che sarà schierato al fianco di Ilic, dall’inizio

Dopo aver battuto Bologna e Lecce, il Torino si prepara ad affrontare in casa il Napoli capolista. Un ballottaggio molto interessante in mezzo al campo è quello tra Samuele Ricci e Karol Linetty. Sono in due, ma solo uno sarà schierato dal primo minuto affianco a Ilic. La partita contro il Napoli sarà difficilissima, in questa stagione i partenopei stanno disputando un campionato a parte. In Coppa Italia sono stati eliminati ma in Champions League, hanno vinto per 3-0 in casa il ritorno contro l’Eintracht Francoforte (0-2 all’andata), qualificandosi ai quarti di finale. Le forze spese non sono state poche e il Toro può sperare in un calo di concentrazione degli uomini di Spalletti. Per giocarsela a viso aperto, servirà segliere il centrocampista di destra più adatto. Un altro ballottaggio in casa granata è quello tra Djidji e Gravillon.

Ricci: la luce dopo l’infortunio

Dopo l’infortunio, finalmente Samuele Ricci vede la luce in fondo al tunnel. A causa dell’infortunio al polpaccio, ha saltato le sfide contro Milan e Cremonese. Al derby ha giocato 16 minuti, ma l’ammonizione rimediata al 95′, gli ha fatto saltare la partita contro il Bologna. Contro il Lecce ha giocato invece 31 minuti. Da quando Ivan Ilic è arrivato al Torino, non ha mai giocato dal primo minuto vicino a lui. Contro il Napoli, può essere l’occasione buona per vedere i due classe 2001 insieme dall’inizio.

Linetty: un vero cuore granata

Durante l’assenza di Ricci, Linetty ha dimostrato quanto ci tiene alla causa granata. Contro il Bologna ha sfornato una prestazione super, con una corsa a pressare il portiere in pieno recupero che ha fatto entusiasmare tutti i tifosi. Contro il Lecce, nonostante Ricci fosse ormai a completa disposizione, è stato confermato titolare.