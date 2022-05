Dopo l’infortunio muscolare di Mandragora sembra che Ricci sia riuscito a scavalcare lo stesso numero 38 nelle gerarchie di Juric

Contro il Verona, ancora una volta, è sceso in campo dal primo minuto Samuele Ricci. Dopo la vittoria in trasferta contro la Salernitana Rolando Mandragora è stato vittima di uno spiacevole infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per due partite, contro Milan e Lazio. Ma da quel momento il numero 38 ha visto sempre meno il campo: contro lo Spezia non è sceso in campo, contro l’Atalanta, a causa di un po’ di febbre, non ha potuto essere convocato da Ivan Juric. Chiamato dal tecnico croato per la trasferta di Empoli è stato nuovamente in panchina. Poi il ritorno sul terreno di gioco titolare nel match contro il Napoli, al posto dello squalificato Lukic. Infine nell’ultima partita, contro il Verona il numero 38 è stato convocato ma di nuovo non ha avuto l possibilità di scendere in campo, lasciando ancora una volta il posto a Ricci.

Cosa è cambiato è nelle gerarchie di Juric

Le tante panchine sono sicuramente dovute, almeno in parte alle non ottime condizioni fisiche del numero 38 dei granata, ma in questo periodo di assenza di Mandragora Ricci ha sicuramente fatto vedere ottime cose, quindi non è da scartare la possibilità che il numero 28 sia riuscito a scalare le gerarchie di Juric e a diventare titolare di questo Torino. Nella prossima stagione sicuramente vedremo un bel duello tra i due per la titolarità (ammesso che Mandragora resti in granata): come si è già visto in questa stagione Lukic è intoccabile, quindi il posto da titolare se lo giocheranno il 28 e il 38. I due mediani quindi dovranno lottare tra di loro per mettersi in mostra agli occhi di Juric ed avere un minutaggio il più elevato possibile.