L’ultima sconfitta in trasferta per i granata risale a quasi due mesi fa, contro il Genoa, da allora solo risultati positivi

Nella prima parte del campionato i granata avevano avuto grandi difficoltà a fare punti in trasferta, mentre in casa raramente perdevano. Ora invece i ragazzi di Juric sembrano aver risolto il problema trasferte. Infatti l’ultima sconfitta in trasferta patita dai granata è stata quella contro il Genoa avvenuta il 18 marzo. Dopo quella sconfitta i granata in trasferta sono sempre riusciti a ottenere risultati utili. Il Toro è riuscito infatti a totalizzare 11 punti su 15 disponibili con 3 vittorie e 2 pareggi, con 10 gol segnati e 6 subiti. Questa rinascita in trasferta ha portato anche Sanabria a segnare il suo primo gol in trasferta in questa stagione. Contro l’Atalanta infatti, partita emozionante finita 4-4, il numero 19 dei granata ha segnato il gol di apertura, dando un importante contributo a portare a Torino almeno un punto.

Salto di qualità tardivo ma importante

Certo, questo cambio di risultati in trasferta arriva un po’ in ritardo per poter incidere su questo campionato, ma sicuramente sarà molto utile il prossimo anno. Infatti se solo il Toro fosse riuscito a fare bene in trasferta come sta facendo in questa parte finale del campionato sarebbe, senza troppi problemi, a lottare per un piazzamento in qualche competizione europea. Un miglioramento sicuramente molto importante. Tutti i tifosi granata auspicano che questo cambio di marcia non sia solo momentaneo, ma che indichi una crescita della squadra anche in vista della prossima stagione. Juric avrà quindi il compito di mantenere anche per il prossimo campionato questo modo di approcciare le partite in trasferta.