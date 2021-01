Rincon rigorista: non è stata la prima volta. E in precedenza aveva segnato - Toro.it

Ha fatto discutere la scelta di far tirare uno dei cinque rigori a Rincon, ma dal dischetto il venezuelano finora non aveva sbagliato

Perdere ai rigori fa sempre male, anche se di fronte c’è una squadra che avrebbe meritato di chiudere il discorso qualificazione ben prima. E quando si viene sconfitti dopo la lotteria degli undici metri, è naturale che tra i tifosi partano le discussioni riguardo alla scelta dei rigoristi: è così cha da ieri sera sui social si discute sull’errore di Tomas Rincon. C’è chi si chiede perché come quarto rigorista sia stato indicato un mediano di grinta e sostanza ma con i piedi meno educati rispetto a quelli di altri compagni, chi invece con ironia ricorda come il venezuelano sia stato indicato in estate da Urbano Cairo e Davide Vagnati come un fine regista capace di dettare i tempi e dirigere il gioco. E quindi anche di calciare un rigore.

Torino: i calci di rigore di Rincon

In realtà i calci di rigore capita a tutti di sbagliare o farseli parare: la conclusione sopra la traversa di un giocatore come Roberto Baggio nella finale mondiale del ’94 è l’esempio in Italia più celebre. Rincon, inoltre, in precedenza dagli undici metri aveva dato garanzie, sia con il Torino che con il suo Venezuela: non gli è certo capitato molte volte di presentarsi sul dischetto, ma nelle precedenti occasioni era riuscito a spedire il pallone in fondo alla rete. Nel novembre del 2018 aveva regalato il pareggio al Venezuela nell’amichevole contro il Giappone, lo scorso anno, sempre negli ottavi di finale di Coppa Italia ma contro il Genoa, aveva invece battuto il portiere avversario, Ionut Radu, dando il proprio contributo alla vittoria granata e alla qualificazione ai quarti di finale. Quarti che furono poi giocati a gennaio, sempre a San Siro contro il Milan e che anche in quel caso videro trionfare i rossoneri.