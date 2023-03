Tante buone prestazioni nelle ultime gare: Singo è tornato titolare

Sembra essere rinato WIlfried Singo. L’esterno ivoriano, che tanto si era messo in mostra nelle passate stagioni con i granata, non ha vissuto una buona prima parte di stagione. Non solo a livello di numeri, ma anche per quanto riguarda il minutaggio. Il numero 17, infatti, aveva perso il posto da titolare che aveva conquistato con merito nel corso della scorsa stagione. Tante prestazioni iniziali che a Juric non sono piaciute, e che al calciatore sono costate molto. Essere messo in discussione, però, sembra averlo aiutato, e i risultati sono agli occhi di tutti. A partire dal girone di ritorno Singo è stato schierato dal primo minuto per 4 occasioni su 7, di cui tre di fila nelle ultime gare.

Con la Cremonese la svolta

A segnare la svolta, in particolare, è stata la sfida contro la Cremonese, che i granata hanno pareggiato per 2-2. In quell’occasione il 22enne è partito fuori, entrando a partita in corso al posto di Ola Aina e segnando la rete del definitivo pareggio al minuto 79. Poi una buona prestazione nel derby, risultando decisivo già al 2′ quando, con una spizzata di testa, è riuscito a servire sui piedi Karamoh che ha bucato Szczesny. Anche nella vittoria contro il Bologna l’ivoriano ha fatto molto bene, venendo confermato di seguito nella partita seguente, contro il Lecce. Al Via del Mare, infine, è riuscito ad aprire le danze con un gol per un’altra, grande, vittoria granata.

Juric, chi è il titolare adesso?

Adesso è aperta concorrenza sulle due fasce, e in particolare su quella di destra. Se nelle ultime gare il Juric ha optato per una nuova soluzione, ovvero l’avanzamento di capitan Rodriguez sulla corsia mancina, a destra invece le opzioni sono parecchie. Singo aveva iniziato la stagione da titolare fisso, venendo sostituito a metà strada però da Ola Aina. Adesso il dibattitto è ancora aperto, ma potrebbe esserci un Vojvoda in più nei pensieri del tecnico croato. Il kosovaro ha dimostrato di poter giocare su entrambe le fasce, e visto il sorpasso di Rodriguez a sinistra potrebbe anche essere proposto sul lato opposto. In questo momento il titolare sembra essere tornato Singo, ma tutto dipenderà anche dalle prossime gare.