La rabbia di Rincon: sui social la foto del fallo da rosso di Bennacer - Toro.it

Il centrocampista del Torino Rincon affida al suo profilo Instagram tutta la rabbia per il fallo subito da Bennacer: “No comments”

“No comments“: questo si legge nella Story che Tomas Rincon ha postato sul proprio profilo Instagram dopo la sfida di ieri sera contro il Milan. Nessun commento ma tanta rabbia per il centrocampista granata che sul finire del primo tempo ha rischiato di rimetterci una caviglia. Brutto, infatti, il fallo di Bennacer, intervenuto in netto ritardo sul venezuelano, che ha fruttato al rossonero soltanto un’ammonizione e al granata attimi di apprensione fortunatamente risolti a bordo campo. Una fortuna, per Rincon che stringe i denti e torna sul terreno di gioco ma che non ci sta a far passare il tutto sotto silenzio accontentandosi del semplice giallo inflitto a Bennacer e affida proprio ai social tutto il suo disappunto.

Rincon, il post sul profilo Instagram

